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ABD'de Cadılar Bayramı'nda silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de düzenlenen 31 Ekim Cadılar Bayramı partisinde çıkan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 9 kişi de yaralandı

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30/10/2019

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ABD'de Cadılar Bayramı'nda silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü. ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.

30/10/2019 11:44
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TAGS: haber, kıbrıs, cadı, saldırı, silah, abd
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