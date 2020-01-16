Tatar,Taşeronlar Birliği üyelerini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar bugün Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde Osman Amca, birliğin çalışmalarıyla ilgili Başbakan Ersin Tatar’a bilgi verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Amca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Tatar’a başarı diledi.

Başbakan Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek. Taşeronlar Birliği Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

16/01/2020 16:31