Ukrayna uçağı neden düştü?

Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştüğü açıklandı.

Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle 1 saat rötarlı kalktığı açıklandı.

Ancak aynı gece İran'ın Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurması, sosyal medyada uçağın füze ile çarpıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Bazı internet siteleri, uçağın havada bir ateş topuyla çarpıştığını iddia etti.

08/01/2020 09:55