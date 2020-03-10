Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' dedi ardından tokalaştı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için "tokalaşmayın" uyarısını yaptı. Rotte, ardından Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel’in elini sıktı.

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10/03/2020

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Hollanda Başbakanı 'tokalaşmayın' dedi ardından tokalaştı
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Hollanda Başbakanı Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı Kovid-19 konulu kriz görüşmesinin ardından van Dissel ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz" uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı.

Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz." ifadesini kullandı.

10/03/2020 10:05
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TAGS: Hollanda, Başbakanı, haber, kıbrıs, ’tokalaşmayın’, dedi, ardından, tokalaştı
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