YDÜ’de Cumhuriyet Bayramı Sergisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışta, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Cumhuriyet sergisi sanatçıları adına Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç, sanatçı Özgen Selenge ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

FERGÂNİ ÖDÜLÜ VERİLDİ, BÜST AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ VE SERGİ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kişisel sergisi açılacak olan sanatçı Özden Selenge’ye Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen Fergâni Ödülü takdim edildi.

Daha sonra Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in de katılımıyla sanatçı Özden Selenge’ye ait büstün açılışı gerçekleştirildi. Ardından sırasıyla Cumhuriyet sergisi ve kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiler 22 Kasım tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gezilebilecek.

14/11/2019 17:33