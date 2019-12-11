Kendall Jenner ile Leonardo Dicaprio birlikte mi?

Kardashian/Jenner Ailesi'nin genç üyelerinden ünlü model Kendall Jenner ile oyuncu Leonardo Dicaprio birliktelik iddiasıyla gündemde.

45 yaşındaki oyuncu, Morrone Marakeş Film Festivali için Fas'ta bulunduğu sırada Kendall Jenner ile yakınlaştı.

Radar Online'in haberine göre; DiCaprio ile Jenner, geçen hafta sonu Miami'de de bir barda samimi şekilde görüldü.

İddialara göre DiCaprio ile 23 yaşındaki model sabahın ilk ışıklarına kadar barda birlikte vakit geçirdi.

Brad Pitt ile de ismi geçen Jenner'ın adı son olarak basketbolcu Blake Griffin ile anılırken, DiCaprio ise Camila Morrone ile birlikteydi.

11/12/2019 11:58