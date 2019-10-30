Tayland Kralı 4 görevliyi daha kovdu, 2'si zinayla suçlanıyor

Sarayda yeni bir tasfiye dalgası daha estiren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, dört muhafızın görevien son verdiğini duyurdu. Royal Gazette’nin haberine göre, bu görevliler arasında yer alan iki erkek zinayla suçlanıyor. Resmi açıklamada, "(Görevliler) uygunsuz davranışlarda bulundu ve zinaya bulaştı” denildi. Diğer iki görevlininse ‘saray muhafızı olmak için gereken standartları karşılayamadığı’ ve tazminatsız işten çıkarıldıkları belirtildi.Tayland’da krala karşı ihanet yasaları gereğince, monarşiyi eleştirmek yasak, eleştirilmesi halinde ise ağır hapis cezaları öngörülüyor. Kral Vajiralongkorn, daha önce de 'resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakdi'ye verdiği unvanları geri aldığını duyurmuştu. Kralın yakın korumasıyken daha birkaç ay önce ‘resmi metres’ ilan edilen 34 yaşındaki Wongvajirapakdi, ‘uygunsuz davranış ve monarşiye sadakatsizlikle’ suçlanmıştı. Bundan birkaç gün sonra ise altı yöneticiyi kovmuştu. Bir kadın yönetici, bir polis memuru ve iki saray muhafızının aralarında olduğu altı kişi ‘son derece kötü yönetim’ sergilemekle suçlanıyordu. Bu kişilerin ‘pozisyonlarını kendi çıkarları için kullandığı ve disiplin yönetmeliğini çiğnedikleri’ iddia ediliyordu.

30/10/2019 10:57