Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi turneye Beyarmudu'nda devam ediyor

Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi tarafından sahneye konulan müzikli komedi “Yıldız Olmak Kolay Mı ?” adlı tiyatro oyunuyla 6. Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında Cumartesi sahneleniyor.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun saat 20:00’de , Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde sahnelenecek.

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor. Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor.

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliği, Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu gerçekleştiriyor. Dekor tasarımı Derman Atik tarafından yapılırken, kostüm seçimi Mehmet Soyluoğlu, Fatma Tüney, ışık tasarımı Mehmet Saygıer, müzikler ve efektler Evren Mercimekçi tarafından yapılıyor.

Işık uygulaması Mehmet Saygıer, müzik efekt uygulama Ömer Kadiroğlu, dekor uygulama Levent Korol ve Celal Onat tarafından yapılırken, Fethi Ercan da perdecilik görevinde yer alıyor. Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda bulunuyor. Sazende olarak Mesut Şavlı,Ufuk Şenyaylar, Mehmet Yur, Erkan Akkaya görev alırken hanende olarak Fazile Sertel, Buket Düzgen, Şerife Eminağa, Sevil Birben Sargın, Aileta Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Jale Yılmaz, Bahar Akpınar oyuna katkı koyuyor.

22/01/2020 16:38