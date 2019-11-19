Memur-Sen’den Hükümete Çağrı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, kamu hizmetlerinin geçici memur, sözleşmeli memur, geçici ve taşeron işçilerle karşılanmaya çalışıldığını savunarak, hükümete “Teşkilat yasalarındaki mevcut kadroları doldurmak için bütçeye kaynak koyun” diyerek seslendi.

Manga, yazılı açıklamasında 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşüldüğünü anımsatarak, bu sorunu temelden çözmesi için Cumhuriyet Meclisi’ne de çağrı yaptı.

Posta Dairesi’nde ve şubelerinde personel eksikliğinin hat safha olduğunu, geçici statüde çalıştırılanların yoğun iş yükü altında ezildiğini savunan Manga, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde ve şubelerinde de benzer durumun yaşandığını söyledi

Akın Manga, “Farklı statü ücret-maaş ve güvenceye sahip kadrolarla, adil, verimli ve güven duyulan bir kamu hizmeti verilmesi mümkün değildir. Memur-Sen olarak özelleştirme amacı olan taşeron işçiliğe karşıyız. Bu konuya müdahalede kararlıyız” dedi.



19/11/2019 12:33