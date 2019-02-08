Trakya’da büyük doğal gaz umudu

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da doğalgaz bulunduğunu açıkladı.



TRT Haber'e konuşan Dönmez "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı incelemeye gideceğiz" dedi.



Bakan Dönmez, Soma maden işçilerine kadro müjdesi vererek, "1 ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak" diye konuştu.

"MALİYET DÜŞÜŞLERİ OLURSA YANTISITILACAK"

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olup olmayacağına ilişkin konuşan Dönmez, "Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğalgazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi.