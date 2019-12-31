Oğuz: 2020 üreticilerimizin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olsun

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Dursun Oğuz, yeni yıl mesajı yayınladı

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31/12/2019

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Oğuz: 2020 üreticilerimizin yüzünü güldürecek bereketli bir yıl olsun

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Dursun Oğuz, refah ve huzur dileklerinde bulundu.

Dursun Oğuz yayınladığı mesajda, “2020 yılının ülkemizin refah ve huzur içinde geçireceği bir yıl olmasını diliyorum. Bakanlığımız, yeni yılda çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza yönelik sürdürmekte olduğu projelere destek vermeye devam edecektir. 2020’nin, üreticilerimizin yüzünü güldüreceği bereketli bir yıl olmasını dilerim” dedi.

31/12/2019 13:36
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TAGS: oğuz, haber, kıbrıs, yeni yıl, mesaj
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