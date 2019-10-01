Sigara erken menopozun da nedeni

Günde bir paket sigara kullanmanın menopoz yaşını öne çektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, “Sigarada nikotin dışında 200’e yakın toksik madde konumlanmış durumda. Günlük 1 paket ve üzeri sigara kullanan kadınların menopoz yaşının en az 1-2 yıl daha öne geldiğini biliyoruz” dedi.

Sigara kullanımı ile menopoz belirtilerinin şiddetlendiğini, kalp krizi ve inme riskinin de arttığını ifade eden Doktor Aslıhan Yazıcıoğlu, “Kadındaki östrojen kaybıyla nem ve sıcak basması, ateş, terleme, sinirlilik gibi şeyleri artırmasnın yanı sıra kalp krizi ve inme riskini de artırıyor. Bunun eşliğinde sigara kullanımı da varsa kalp krizi ve inme riskinin 4 kat arttığını, ateş basması, sıcak basma gibi şikayetlerin daha şiddetli seyrettiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu risklerin önüne geçmek için sigarayı bırakmak gerektiğini söyleyen Dr. Yazıcıoğlu, “Araştırmalarda 3-5 sigara tüketen kadınların da yumurtalıklarının erken tükendiği ortaya konulu. Miktarına sınırlama bile yapmadan mutlaka sigaradan uzak durulmasını öneriyorm. 65 yaş üstü bir kadın bile sigarayı bıraktığı zaman menopoza ilişkin şikayetlerin azaldığını kendisi de fark edecektir” diye konuştu.

01/10/2019 16:08