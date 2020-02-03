“Sevginizi Bileğinize Takın”

SOS Çocukköyü Derneği yararına hazırlanan bileklikler satışa sunuldu.

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03/02/2020

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“Sevginizi Bileğinize Takın”

Dernekten verilen bilgiye göre, Şefika Hacıoğlu’nun emeğiyle hazırlanan bileklikler, 15 TL karşılığında SOS Çocukköyü Derneği’nden temin edebiliyor.

“Bileklikler  sayesinde sevginizi bileğinize takarak çocuklara umut olabilir veya sevdiklerinize armağan edebilirsiniz”denilen açıklamada, ayrıntılı bilginin 225 70 17 nolu telefonlardan veya derneği ziyaret ederek alınabileceği kaydedildi.

03/02/2020 17:42
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TAGS: haberkıbrıs, sos çocuk köyü
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