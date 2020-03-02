Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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02/03/2020

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Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

02/03/2020 10:12
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TAGS: Ağrı’da gümrük, HABER, KIRBIS, müdürlüğü, aracına, roketli, saldırı
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