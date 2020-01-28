Brezilya'da sel ve heyelanlarda 54 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.
28/01/2020
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Yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde sel ve heyelanlara yol açtığını bildirdi.
3 eyalette meydana gelen afetlerde 54 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Minas Gerais'de 15 bin, Espirito Santo'da 10 bin, Rio de Janeiro'da da 6 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.
Yetkililer, yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan Belo Horizonte'nin gelecek 3 gün içinde aşırı yağışların etkisi altına girebileceği uyarısında bulundu.
Minas Gerais'de 120'den fazla yerel yönetimin acil durum ilan ettiği kaydedildi.