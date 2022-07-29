5G artık Türkiye'de
Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunuldu.
29/07/2022
TRT
Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunuldu.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sundu.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.