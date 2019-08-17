Serdarlı Belediyesi ile Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ve Serdarlı Muhtarlığı’nın ortaklaşa düzenlediği 5’inci Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, festivalin organizasyonu ve düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, kapsamlı festival programı ile katılımcıları memnun edeceklerine inandıklarını belirtti.

Festivalin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar da, örf, adet ve kültürlerin yaşatılmasında festivallerin büyük önemi olduğunu ifade ederek, kendilerinin de bu tarz etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Başbakan Tatar, bölgenin merkezi konumundaki Serdarlı’da gençlerin iş bulabilmesi, yatırım ve çalışma ortamlarının çeşitlenmesi ve hizmetlerin artması için Hükümet olarak, belediye ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Festival konuşmaların ardından folklor gösterisi ile devam etti.