5’li Kıbrıs Zirvesi 17-19 Mart’ta İsviçre’de

BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo, toplantıya hazırlık için Şubat ayında Ada’ya geliyor.

Filelefteros’un haberine göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo, İsviçre’deki gayri resmi beşli görüşme öncesinde Kıbrıs’a gelecek.

Haberde, “Gayri resmi beşli görüşme Mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi Toplantısı’ndan önce gerçekleşecek ve DiCarlo, Şubat ayı içinde Lefkoşa ve üç garantör gücü ziyaret edecek.

Tüm bilgilere göre, gayri resmi beşli görüşme 17-19 Mart tarihlerinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Avrupa’da olduğu dönemde yapılacak. Mart ayındaki Avrupa Konseyi Toplantısı 20-21 Mart’ta gerçekleşecek ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu toplantıya davet edilecek. Bir kaynak, gayri resmi beşli görüşmenin, bu zirveden önce yapılacağını belirtti” denildi.

Di Carlo’nun temaslarının, sadece gayri resmi beşli görüşmenin hazırlanması ile ilgili olduğu belirtildi.

Şubat ve Mart ayındaki bu iki tarihin, Kıbrıs sorununun gelecekteki gidişatını belirleyeceği ifade edildi.