Çavuşoğlu: 5'li konferans önerimizi yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla yapılan toplantı tamamlandı. Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu açıklamasından satır başları:

Kıbrıs meselesini enine boyuna değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları da birlikte ele aldık. 50 yılı aşkın süredir Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönünde çaba gösteriyoruz. Türk tarafı olarak çözüm için güçlü bir irade ortaya koyduk. 2017 yılından sonra da bu durum değişmiş değil. Rum tarafı yönetimi siyasi eşitlik temelinde paylaşmak istemiyor. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliği yönünde adım atacağına yönelik ikna olmadık. Siyasi eşitlik tüm unsurlarıyla önceden kabul edilmelidir. Bu artık müzakerelerden çıkarılmalıdır. Anastasiadis farklı ortamlarda farklı fikirlerden bahsetti. Anastasiadis farklı kişilere farklı şeyler söyleme konusunda mahirdir. Neyi müzakere edeceğimizi birlikte karar vermemiz gerek. 5'li bir toplantıda neyi müzakere edeceğimizi konuşalım istiyoruz

Siyasi eşitlikle ilgili vizyon olmadan bir müzakerelere gidilmesi zaman kaybıdır. Siyasi eşitliğinden ödün verilmesi de mümkün değildir.

Doğu Akdeniz'deki durum bir fırsat olarak kullanılabilirdi, olmadı. Bundan sonraki dönemde de hakları korumaya devam edeceğiz. Sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerimiiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Rumlar adanın doğal kaynaklarını paylaşma taraftarı değildir. Önerimizi de reddetmişlerdir. Bu öneri halen daha masadadır.

Diğer ülkelerle de bu öneriyi görüşüyoruz. Bu yönde bir adım atılmazsa Türkiye Petrolleri sizin verdiğiniz ruhsat sahalarında çalışmalarını sürdürecektir. Rum liderin Akıncı'ya getirdiği sözde öneri ise bize göre ciddiyetten uzaktır ve kabul edilemez.