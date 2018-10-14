6 adet yaban tavşanına el konuldu

Yasak olmasına karşın Gönendere’de bir evde alıkonulan 6 adet yaban tavşanına, Geçitkale Polisi’nin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda el konuldu.

KKTC Avcılık Federasyonu Av Koruma Birimi’ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Polis Ekipleri, Olay Yeri İncelemeyle birlikte H.İ isimli vatandaşa ait kerpiç bir evde yapmış olduğu aramada tespit ettiği yaban tavşanlarına el koyarak yasal işlem başlattı. Polisin eve girmesine izin vermeyerek mukavemet eden H.İ ise tutuklanarak etkisiz hale getirildi.

Taskent Doga Parki’na bağlı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve KKTC Avcılık Federasyonu Av Korucularının da hazır bulunduğu operasyonda el konulan yaban tavşanları, sağlık kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması için Doğa Parkı'na teslim edildi.

Yasa Ne Diyor?

Çevre Yasası’na göre, Kıbrıs’ın doğal alanlarında var olan yaban hayvanlarının her türlü kasıtlı yakalanması, sahiplenilmesi ve alıkonulması yasaktır. Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası ise sadece belirli dönemlerde bazı türlerin avlanmasına izin vermekte, bu avlanılan hayvanların da avın son gününden itibaren en geç 90 gün içerisinde tüketilmesini zorunlu kılmaktadır.

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu