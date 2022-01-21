6 Adımda Sağlık

İşte sağlıklı yaşama başlamanıza yardımcı olacak 6 pratik sağlık ipucu.

1. Sağlıklı diyet yapın

Meyve, sebze, baklagiller, kuruyemişler ve kepekli tahıllar dahil olmak üzere farklı yiyeceklerin bir kombinasyonunu yiyin. Yetişkinler günde en az beş porsiyon (400 gr) meyve ve sebze yemelidir. Yemeğinize her zaman sebzeleri dahil ederek meyve ve sebze alımınızı iyileştirebilirsiniz; atıştırmalık olarak taze meyve ve sebze yemek; çeşitli meyve ve sebzeler yemek ve onları mevsiminde yemek. Sağlıklı beslenerek, yetersiz beslenme ve diyabet, kalp hastalığı, felç ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) riskinizi azaltacaksınız.

2. Daha az tuz ve şeker tüketin

Öte yandan aşırı miktarda şeker tüketmek diş çürümesi ve sağlıksız kilo alma riskini artırır. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda serbest şeker alımı toplam enerji alımının %10'unun altına düşürülmelidir. Bu, bir yetişkin için 50 g veya yaklaşık 12 çay kaşığına eşdeğerdir. Şekerli atıştırmalıkların, şekerlemelerin ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlayarak şeker alımınızı azaltabilirsiniz.

3. Zararlı yağların alımını azaltın

Yağları, toplam enerji alımınızın %30'undan az olmalıdır. Bu, sağlıksız kilo alımını ve bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yardımcı olacaktır. Farklı yağ türleri vardır, ancak doymuş yağlar ve trans yağlar yerine doymamış yağlar tercih edilir. WHO, doymuş yağların toplam enerji alımının %10'unun altına düşürülmesini önermektedir; trans yağları toplam enerji alımının %1'inden daha azına düşürmek ve hem doymuş yağların hem de trans yağların doymamış yağlarla değiştirilmesi.

Tercih edilen doymamış yağlar balık, avokado ve kuruyemişlerde ve ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağında bulunur; doymuş yağlar yağlı et, tereyağı, hurma ve hindistancevizi yağı, krema, peynir, ghee ve domuz yağında bulunur ve trans yağlar fırınlanmış ve kızartılmış gıdalarda ve önceden paketlenmiş atıştırmalıklarda ve dondurulmuş pizza, kurabiye, bisküvi ve yemeklik yağlar ve ezmeler gibi gıdalarda bulunur.

4. Aktif olun

Fiziksel aktivite, enerji harcaması gerektiren, iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanır. Bu, çalışırken, oynarken, ev işlerini yaparken, seyahat ederken ve eğlence amaçlı uğraşırken yapılan egzersiz ve faaliyetleri içerir. İhtiyacınız olan fiziksel aktivite miktar yaş grubunuza bağlıdır ancak 18-64 yaş arası yetişkinler hafta boyunca en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalıdır. Ek sağlık yararları için orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyi haftada 300 dakikaya çıkarın.

5. Ellerinizi düzgün bir şekilde temizleyin

El hijyeni sadece sağlık çalışanları için değil herkes için kritik öneme sahip. Temiz eller bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyebilir.

6. Düzenli check-up yaptırın

Düzenli kontroller, sağlık sorunlarının başlamadan önce bulunmasına yardımcı olabilir. Sağlık uzmanları, tedavi ve tedavi şansınız daha iyi olduğunda, sağlık sorunlarını erkenden bulmanıza ve teşhis etmenize yardımcı olabilir.

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21/01/2022 18:54