6 adımda sosyal medya hesabınızı korumaya alın!

Yapılan araştırmalar sosyal medya araçlarının kullanımının her yaş grubunda arttığını gösteriyor. Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar. Yaşanan bu yoğun dijitalleşme siber suçlular tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. İşte bu nedenle sosyal medya profilinizi korumanız, varsa tüm güvenlik açıklarına karşı önlem almanız gerekiyor. Biz de bir sosyal medya hesabının nasıl güvenli hale getirilebileceğini, hesap hırsızlıklarına karşı kendinizi nasıl koruyabileceğinize değindik.

Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip eden siber suçluların bir hedefi de sosyal medya. İnternet korsanları, kullanıcılar için bir eğlence ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya platformlarında geliştirdikleri yöntemler ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar. Titiz bir çalışma örneği gerçekleştirerek sosyal mühendislik uygulamalarından faydalanıyorlar.

Farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. Bazen eşinizin ve arkadaşlarınızın bazen de anne babalarınızın bilmediği detaylara hakim olabilecek kadar bilgi toplayabiliyor ve bu bilgileri kendi amçaları için kullanabiliyorlar. Sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi var olan hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.

Yapılan araştırmalar sosyal medya araçlarının kullanımının her yaş grubunda arttığını gösteriyor. Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar. Yaşanan bu yoğun dijitalleşme siber suçlular tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. İşte bu nedenle sosyal medya profilinizi korumanız, varsa tüm güvenlik açıklarına karşı önlem almanız gerekiyor. Biz de bir sosyal medya hesabının nasıl güvenli hale getirilebileceğini, hesap hırsızlıklarına karşı kendinizi nasıl koruyabileceğinize değindik. Peki hesabınızın ele geçmemesi için neler yapmalısınız? Yanıtı işin uzmanından aldık.

6 ADIMDA SOSYAL MEDYA HESABINIZI KORUMAYA ALMA YOLLARI

Güvenlik şirketi ESET'ten Can Erginkurban, sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetledi:

-Bilmediğiniz uygulamalara ve sitelere sosyal medya hesaplarınız ile oturum açmayın.

-Uygulamalara sosyal medya hesabınız ile giriş yapmamaya özen gösterin. Her ne kadar yeni bir hesap oluşturmak zorunda kalmamak kulağa güzel gelse de bu yöntem ile giriş yapacağınız uygulamalar konusunda çok dikkatli olun.

-Mutlaka güçlü zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın. Tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.

-İnternete bağlandığınız her cihazınızda mutlaka çok katmanlı koruma sağlayan bir antivirüs yazılımı kullanın.

-Tanımadığınız ve güvenliğinden emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından internete bağlanmayın. Bir otelin veya restoranın Wi-Fi ağında yapacağınız her iletişimin başkaları tarafından izlenebilir ve değiştirilebilir olduğunu unutmayın.

-İki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini mutlaka aktifleştirin. Özellikle Android telefon kullanıcıları için SMS ile ikinci kimlik doğrulama önlemi saldırganlar tarafından atlatılabiliyor. Bu nedenle SMS yerine 2FA uygulamalarını tercih edin.

Ek olarak: Sosyal medya hesabının ele geçirildiğini düşünen kişiler eğer önceden önlem aldılarsa ele geçirilen sosyal medya hesabının yardım merkezine başvurabilirler. Platformun hangisi olduğuna bağlı olarak bazen kolay bazen de zorlu bir süreç ile geri alınabilir.

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16/06/2022 18:07