6 ay hapse mahkum edildi

Girne’de 2021 yılında Serhan Ekin’in yüzüne yumruk atarak ön dişinin kırılmasına neden olan Halil Falyalı’nın eski koruması Halil Işık hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Vahim zarar suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkûm edildi. Falyalı cinayetinde havaya ateş açtığı için 3 yıl hapislik cezası olduğu belirtilen sanığın, 6 aylık hapislik cezasını ayrı çekeceğine vurgu yapıldı.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Sağer okudu.

Yargıç Temay Sağer, sanığın suçu 2021 yılında Girne’nin en işlek caddelerinden birinde işlendiğini anımsattı. Sağer, sanığın darp edip vahim zarara uğrattığı şahsı baygın bırakarak olay yerinden kaçtığını belirtti. Yargıç Temay Sağer,suçun işlendiği sırada sanık Işık’ın eşinin ve küçük çocuğunun da olay yerinde olduğunu ayrıca 2019 yılında da benzer bir suçtan yargılanarak 8 ay hapis cezası aldığını söyledi.

Sanığın işlediği vahim zarar suçunun ülkede yaygınlaştığını kaydeden Sağer, bu hususu da sanık aleyhinde ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığı vahim zarar suçundan 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(KAMALI)

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20/03/2023 19:18