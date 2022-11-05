6 besin hormon düzenleyici! Her gün mutlaka tüketin

Sağlıklı besinler içerisinde doğal yağları barındırıyor. Aynı zamanda sindirim sistemini de koruyor. Peki hangi besinler hormonları düzenliyor? İşte yanıtı...

6 BESİN HORMON DÜZENLİYOR

Sebzeler

Lahana, karnabahar veya Brüksel lahanası gibi turpgil sebzeler yiyerek karaciğerinize östrojen metabolizmasında yardımcı olabilirsiniz. Östrojen, yalnızca aylık adet döngüsünden değil, aynı zamanda uygun hormon seviyelerini korumaktan da sorumlu olan ana kadın hormonudur.

Bununla birlikte, çok fazla diyet lifi tüketmek kabızlığa ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir, bu nedenle alımınızı kademeli olarak artırın.

Somon

Günlük tüketim tavsiye edilmez, ancak haftada bir kez somon yemeye çalışın. Somon, tansiyon seviyelerini ve vücudunuzun trigliserit düzeylerini düşürmenize yardımcı olan omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Somon ayrıca iltihap önleyici besinler açısından da zengindir. Cilt, kemik ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

Uzmanlar, haftada iki kez yüz gram tüketilmesini tavsiye etti.

Avokado

Avokado, omega 3 yağ asitleri de dahil olmak üzere faydalı yağ asitlerinin yanı sıra uygun östrojen seviyesini korumak için gerekli olan C, E ve K vitaminlerini içerir.

Günde yarım avokado yemeniz tavsiye edilir, bu hem sağlığınıza içeriden yardımcı olur, hem de cildinizi genç ve parlak tutar.

Badem

Badem sağlıklı yağ asitleri, protein, diyet lifi ve vitaminler açısından zengindir. Etkisi vücudun kan şekeri seviyesini kontrol etmek, tansiyonu düşürmek, kolesterol seviyelerini düşürmek ve ayrıca açlık hissini azaltmaktır.

Badem yemek, vücudunuzdaki tokluk hissini gösteren bir hormon olan kolesistokinin içeriğini arttırır.

Günde 10 ila 12 badem yiyin.

Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı tekli doymamış ve omega 9 yağ asitlerinin yanı sıra önemli vitamin ve mineralleri de içerir. Zeytinyağı kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olur, tansiyonu dengeler ve kalp yetmezliği ve diyabet riskini azaltır.

Ayrıca son araştırmalara göre, zeytinyağından zengin bir diyet yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasına yardımcı oluyor.

Önerilen günlük alım miktarına ulaşmak için günde 5 çay kaşığı zeytinyağı tüketin.

Yoğurt

Yoğurtta bulunan sağlıklı bakteriler yani probiyotikler, vücudunuzun östrojen, tiroid ve progesteron hormon dengesini uygun seviyede tuttukları için bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu, özellikle menopoz semptomlarında veya adet öncesi sendromunda önemlidir.

En yaygın laktobasil probiyotik, laktoz intoleransı, gaz, ishal, kabızlık ve diğer rahatsız edici sindirim sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

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05/11/2022 14:32