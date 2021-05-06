6 bin doz AstraZeneca geliyor

Ülkemizde aşılama hızla devam ederken aşı tedariği noktasında da güzel gelişmeler yaşanıyor.

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06/05/2021

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6 bin doz AstraZeneca geliyor

Ülkemizde aşılama hızla devam ederken aşı tedariği noktasında da güzel gelişmeler yaşanıyor.

Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre önümüzdeki hafta başında Kuzey Kıbrıs’a AB tarafından 6 bin doz daha AstraZeneca aşının teslim edileceği öğrenildi.

Bu teslimatla birlikte 100 bin Sinovac aşısının yanında Avrupa Birliği’nden de 26 bin doz aşı gelmiş olacak.

06/05/2021 13:22
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TAGS: kktc, avrupa birliği, AstraZeneca, aşı, covid-19, koronavirüs
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