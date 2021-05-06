6 bin doz AstraZeneca geliyor
Ülkemizde aşılama hızla devam ederken aşı tedariği noktasında da güzel gelişmeler yaşanıyor.
06/05/2021
Ülkemizde aşılama hızla devam ederken aşı tedariği noktasında da güzel gelişmeler yaşanıyor.
Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre önümüzdeki hafta başında Kuzey Kıbrıs’a AB tarafından 6 bin doz daha AstraZeneca aşının teslim edileceği öğrenildi.
Bu teslimatla birlikte 100 bin Sinovac aşısının yanında Avrupa Birliği’nden de 26 bin doz aşı gelmiş olacak.