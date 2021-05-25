6 dönüm arazi kül oldu!
25/05/2021
Esentepe'de bugün saat 14.45 sıralarında meydana gelen yangında 6 dönümlük arazi içerisindeki her şey yandı.
Esentepe-Karpaz Anayolunun 1-2 km'leri arasında, yolun güney kısmı ile Kayım-5 Sitesi arasında kalan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.