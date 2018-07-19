6 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda dört farklı uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Ali Ulçay ile Zümrüt Toplu ve suç ortakları Ömer Zateroğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek ek süre istedi.

Narkotik Şube’de görevli polis, 16 temmuz saat 22.00’da Sosyal Konutlar Kermiya adresinde kalan Mehmet Ali Ulçay ile Zümrüt Toplu’nun tasarufunda satışaj hazır 7 ayrı pakette 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, yine 5 ayrı pakette 3 gram ağırlığında kokain, 1 gram ağırlığında eroin , 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 80 Euro ile 2 bin 695 TL , bir adet hassas terazi, zanlı Ulçay’ın yatak odasında bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah ve 4 adet uyuştrurucu içerikli suboxon marka ilaç bulunduğunu aktardı. Tutuklanan zanlılar ifadelerinde uyuşturucu maddeleri zanlı Ömer Zateroğulları’nda aldıklarını söylediklerini kaydeden polis, zanlı Ulçay’ın eroini ise polis tarafından aranan bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini aktardı. Yapılan soruşturmada zanlılar Toplu ile Ulçay’ın Mayıs-Temmuz ayları arasında 7 ayrı seferde zanlı Zateroğulları’na 50 Euro vererek toplamda 336 gram hintkeneviri , 4 ayrı seferde ise 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ithal ettirdiklerini söyledi.Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, emarelerle ilgili incelemenin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.