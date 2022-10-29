6 gündür kayıp, tehlikeli yılan hala bulunamadı

ads ads ads ads
29/10/2022

ads
6 gündür kayıp, tehlikeli yılan hala bulunamadı

İsveç'te hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan Kral kobra yılanı 6 gündür yakalanamadı. Hayvanat bahçesi çalışanları tehlikeli yılanı bulmak için seferber oldu.

Stockholm’ün Djurgarden Adası’ndaki hayvanat bahçesinde bulunan cam muhafazanın tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçan kobranın, teraryumun yer aldığı binada olduğu ancak 6 gündür yakalanamadığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanların bulunduğu binadaki misafirlerin tahliye edildiğini, geri kalan alanlarda ise bir risk olmadığını belirttiler.

Skansen Hayvanat Bahçesi, Kral Kobra yılanı yerleştirdikten birkaç gün sonra kaçınca kısmen kapatıldı. Teraryumundan kaçmayı başaran yılan artık Houdini olarak adlandırılıyor.

Teraryumun yakınındaki kapalı alanda bulunan kobrayı yakalamaya çalışan yetkililer, yılan binadan çıksa da soğuk iklimde hayatta kalamayacağını söyledi.

29/10/2022 17:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 6 gündür kayıp, tehlikeli yılan hala bulunamadı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.