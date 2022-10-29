6 gündür kayıp, tehlikeli yılan hala bulunamadı
29/10/2022
İsveç'te hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan Kral kobra yılanı 6 gündür yakalanamadı. Hayvanat bahçesi çalışanları tehlikeli yılanı bulmak için seferber oldu.
Stockholm’ün Djurgarden Adası’ndaki hayvanat bahçesinde bulunan cam muhafazanın tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçan kobranın, teraryumun yer aldığı binada olduğu ancak 6 gündür yakalanamadığı bildirildi.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanların bulunduğu binadaki misafirlerin tahliye edildiğini, geri kalan alanlarda ise bir risk olmadığını belirttiler.
Skansen Hayvanat Bahçesi, Kral Kobra yılanı yerleştirdikten birkaç gün sonra kaçınca kısmen kapatıldı. Teraryumundan kaçmayı başaran yılan artık Houdini olarak adlandırılıyor.
Teraryumun yakınındaki kapalı alanda bulunan kobrayı yakalamaya çalışan yetkililer, yılan binadan çıksa da soğuk iklimde hayatta kalamayacağını söyledi.