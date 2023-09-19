6 kaçak daha yakalandı!

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-Kanunsuz eski eser tasarrufu

Girne’de dün saat 13.00 sıralarında, M.Y.’nin (E-57)tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan üç adet heykel parçası, bir adet metal hançer sapı, bir adet kitap ile Osmanlı ve Roma dönemine ait 16 adet sikke polis tarafından bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.K. (E-47) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Geceleyin ev açma ve hırsızlık(gelişme), sahtekarlıkla para temini

Temmuz ayı içerisinde ve 15 Eylül’de, Güzelyurt’ta meydana gelen geceleyin ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili zanlı olarak poliste tutuklu bulunan M.M.’nin (E-31) yapılan ileri sorgulamasında, çaldığı muhtelif ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya satarak toplam 98 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

-18 yaşından küçük kişilere tütün ürünü satmak

Gazimağusa’daki bir markete dün saat 12.00 sıralarında müşteri olarak giren 18 yaşından küçük çocuğa, tütün ürünü satışı yapılması yasak olmasına rağmen iki paket sigara satıldığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.