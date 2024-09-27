6 kaçak daha yakalandı!

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz altı kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-Alsancak’ta hırsızlıktan bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketin park alanı içerisinde, 14 Eylül tarihinde, H.Y.(K-46)’nin, marketten alışveriş yapıp, alışveriş arabası içerisinde bir şahıs tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisinde bulunan 15 bin TL, 10 Stg nakit para ve bir adet kredi kartını çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.Y. dün tespit edilerek, tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Kocatepe Sokak üzerinde, gece yarısından sonra 00.15 sıralarında, 187 mlgr alkollü içki tesiri altındaki V.D.(E-44), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. V.D. tutuklandı.

-Gönyeli-Alayköy Çevre Yolunda araç yangını

Gönyeli-Alayköy Çevre Yolunun güney kısmında arazi içerisinde, gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında, Can Erdeğer kullanımındaki araç çamura saplandı.

Sürücü, aracı çamurdan çıkarmak için araca gaz verdiği sırada oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve ardından da yangının araca sirayet etmesi sonucu araç tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.