6 kişi aranıyor

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam ve Johrul İslam’ın ardından aranan Sayyed Ahmed ile Abdullah Almamun tutuklanıp, bugün sabah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, zanlıların Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.08.2022 tarihinde Lefkoşa meydana gelen 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçu il ilgili olarak yürütülen soruşturmalar neticesinde huzurda bulunan zanlıların, Abdul Muhıt(E-21-Bangladeş İşçi) ve Abdus Suban(E- 27-Bangladeş- İşçi) isimli şahısları 2022 yılı başlarında Bangladeş’den Avrupa’ya götürmek vaadiyle KKTC'ne getirip bunun karşılığında adı edilenlerden 6’şar bin Euro para alarak adı edilenleri burada çeşitli eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp inşaat işlerinde çalıştırdıkları tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlı Sayyed Ahmed ve zanlı Abdullah Almamun’un 22.08.2022 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Sayyed Ahmed’in aynı gün polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Sayyed Ahmed’in vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip çalışmaları başlatılmış olup devam ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi arandığını ve aranmakta olan emareler alınması gereken tanık ifadeleri mevcut olup zanlı Sayyed Ahmed’in verdiği gönüllü ifadenin de teyit tekzip çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Polis, bu aşama da zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın salimen yürütülmesine olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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23/08/2022 13:59