6 metre yükseklikten düşen genç ağır yaralı!

29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrılage, evinin   penceresinden düşerek ağır yaralandı.

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12/08/2022

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6 metre yükseklikten düşen genç ağır yaralı!

Lefkoşa'da bugün saat 02.00 sıralarında bir apartmanda sakin 29 yaşındaki Damith Botheju Welathantrılage, evinin   penceresinden henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı düşerek ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.08.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Edipler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sakin Damith Botheju WELATHANTRILAGE(E-29), ikametgahın oturma odasındaki pencereden henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

12/08/2022 13:29
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TAGS: düşme, yaralı, polis,
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