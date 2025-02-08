6 milyar TL borçlanma kararı alındı

Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, borçlanma için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

-Fuarlar

Danimarka’da 21-23 Şubat’ta düzenlenecek Herning Danimarka Turizm Fuarı’nda KKTC de temsil edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun fuara katılımla ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC turizmi ayrıca 5-7 Şubat’ta da İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarı’nda da tanıtıldı.

-Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak öğretmenler

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapmaya hak kazanan öğretmenler Kaan Efendi, Aliye Kaya ve Fatma Polili'nin, 1 Mart 2025’ten 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bu görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Bu öğretmenlerin KKTC okullarındaki yerine geçici statüde üç öğretmen görevlendirilecek.

-DAÜ VYK’da değişiklik

Bakanlar Kurulu, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönecitiler Kurulu’nda görev yapan Hamit Bakırcı’nın yerine İsmail Güneş Güneşoğlu'nun, Ersun Kutup'un yerine ise görev değişikliği sağlamak üzere Beyhan Gürgöze'nin atanması hususunun Cumhurbaşkanı'na önerilmesine" karar verdi.

-Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde de değişiklik

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu'na, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca Başkan olarak atanan Mustafa Borataş ve üye olarak atanan Mustafa Mehmetoğlu’nun görevden alınmalarına karar veren Bakanlar Kurulu, Sedat Yıldırımlar’ın Başkan Halil Kasap’ın ise üye olarak atanmalarını onayladı.