6 saatlik elektrik kesintisi!
Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemeyecektir.
07/12/2021
Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre kesinti, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.