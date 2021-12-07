6 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle Mağusa'da bazı bölgelere elektrik verilemeyecektir.

ads ads ads ads
07/12/2021

ads
ads
ads
6 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre kesinti, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.

07/12/2021 08:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs, mağusa,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.