Kıb-Tek’ten Elektrik Kesintisi Duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Paşaköy ile Aslanköy arasında bulunan su kuyuları ve tesislerinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle uygulanacak elektrik kesintisi 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

ayrıca İskele İstanbul Plajı bölgesine de bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin, orta gerilim elektrik şebekesinde saat 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç veya daha erken verilebileceğine dikkat çekilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması talep edildi.

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29/12/2020 08:39