Girne’de bugün Güneş Sokak ile Lapta Yavuzlar Lisesi ve civarında, 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Güneş Sokak ile Lapta yavuzlar lisesi ve civarına, elektrik verilemeyecek.

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22/08/2022 08:52