6 saatlik elektrik kesintisi!
Girne’de bugün bazı bölgelerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
22/08/2022
Girne’de bugün Güneş Sokak ile Lapta Yavuzlar Lisesi ve civarında, 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Güneş Sokak ile Lapta yavuzlar lisesi ve civarına, elektrik verilemeyecek.