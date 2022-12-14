6 saatlik elektrik kesintisi!

Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna bugün 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2022 09:05