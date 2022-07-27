6 saatlik elektrik kesintisi!

Değirmenlik bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.

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27/07/2022

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6 saatlik elektrik kesintisi!

Değirmenlik bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Alaminyo Şehitliği, Alaminyo Şehitliği ile Başpınar arası kalan bölge ve Başpınar bölgelerine elektrik verilemiyor.

27/07/2022 10:06
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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