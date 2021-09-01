6 saatlik elektrik kesintisi!

KARAOĞLANOĞLU’NDA YARIN 6 SAAT ELEKTRİK KESİNTİ OLACAK

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01/09/2021

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6 saatlik elektrik kesintisi!

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.

MAĞUSA’YA BAĞLI BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın 7 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak. 

01/09/2021 13:49
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TAGS: elektrik kesintisi
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