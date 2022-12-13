6 saatlik elektrik kesintisi!

Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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13/12/2022

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6 saatlik elektrik kesintisi!

Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

13/12/2022 15:10
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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