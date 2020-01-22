6 saatlik elektrik kesintisi

 Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere yarın, elektrik kesintisi olacak

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22/01/2020

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6 saatlik elektrik kesintisi

 Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere yarın, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Patara Sitesi, Levent Sitesi, Zeytinlik Sosyal Konutlar, Ağır Bakım Askeri Birlik, Karaoğlanoğlu Lemar, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık, Karaoğlanoğlu Yağ Değirmeni, Sanayi ve Yılan Adası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

22/01/2020 17:02
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TAGS: 6, saatlik, elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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