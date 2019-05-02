HABER KIBRIS

6 saatlik elektrik kesintisi var!

ads
02/05/2019

ads
6 saatlik elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım nedeniyle yarın Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden, “Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ” etkilenecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: 6 saatlik elektrik kesintisi var!, haber, kıbrısi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.