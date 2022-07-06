6 şampiyonluğu bulunan Bordeaux 3. lige düşürüldü

Mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen Bordeaux, Fransa 3. Ligi'ne düşürüldü.

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06/07/2022

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6 şampiyonluğu bulunan Bordeaux 3. lige düşürüldü

Fransa'da Bordeaux'nun gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etmesi kesinleşti.

Geçen yıl Ligue 2’ye düşen Bordeaux, temyiz kararı sonrası gelecek sezon ulusal ligde yer alacak. Fransa basınında yer alan haberlere göre ise Bordeaux'nun 5. lige kadar düşme ihtimali bulunuyor.

Kulüp, kulübün geleceği hakkında alınan bu kararı CAS’a taşımaya karar verdi.

Bordeaux, Fransa Ligue 1'de 1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 ve 2008/09 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

06/07/2022 13:24
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TAGS: Bordeaux, , Fransa 3. Lig
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