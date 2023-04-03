6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına konser

Lefkoşa’da yarın gece, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler anısına konser düzenleniyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenecek konser, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Konserde, Ali Hoca'nın piyano eşliğiyle Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre sahne alacak.

İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde, Kültür Dairesi koleksiyonundaki yerli sanatçıların eserlerinden bir de sergi yer alacak. Sergi mesai saatleri içinde 6 Nisan Perşembe’ye kadar ziyarete açık olacak.

Gecede, Kıbrıs Türk şairlerinin şiirlerinden seçilen ve Şef Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen "Yeniden Doğmak" isimli lied (şarkı) serisinden eserler seslendirilecek. Eserler arasında şair Zeki Ali, Fikret Demirağ, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba, Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara, Havva Tekin, Osman Türkay ve Süleyman Uluçamgil’in şiirleri de bulunuyor.

Yer ayırmak için tahsis edilen numaralar: 03922275456 veya 03922287749

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03/04/2023 13:32