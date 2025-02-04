6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler Cumhurbaşkanlığı himayesinde anılıyor

6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri, ikinci yıldönümünde anmak üzere Cumhurbaşkanlığı himayesinde tören ve anma programı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gazimağusa Kabristanlığı- Şampiyon Melekler Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak. Ayrıca Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Gazimağusa’da anma programı yapılacak.

6 Şubat Perşembe saat 10.30’da başlayacak Gazimağusa Kabristanlığı-Şampiyon Melekler Şehitliğindeki anma töreninde dua okunup, kabirlere çiçek sunulmasının ardından saat 11.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında anma programı yapılacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle anma programı sona erecek.