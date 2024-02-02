6 Şubat depremlerinde can kaybı yaşanan 1759 binadan 975'inin ruhsatsız olduğunu açıkladı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelikkol, deprem soruşturmaları kapsamında Hatay merkezde ölümlü tüm binaların inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Çelikkol, Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığını açıkladı.

"Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır" diyen Çelikkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bunlar bina bazlı değerlendirilerek, birleştirme sonucu bu dosyalar 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür.

TC İçişleri Bakanı Yerlikaya: 53 bin 537 canımızı yitirdik

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün Ankara'da AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 6 Şubat depremlerinin bilançosu ve ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Depremlerden 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini söyleyen Yerlikaya, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya yeni konutların depremzedelere teslim töreninin yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van’daki o büyük depremi nasıl atlattıysak, Bingöl’de, Malatya’da, Elazığ’da ve İzmir’deki o depremleri nasıl atlatıp oradaki binaları süratle yaparak nasıl sahiplerine teslim ettiysek aynı şekilde 11 ilimizde de bunu süratle gerçekleştirecek ve inşallah konutlarını sahiplerine teslim edeceğiz."

Deprem sonrası ilk müdahale

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada 6 Şubat'ta sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılan ilk müdahaleleri hatırlattı.

38 bin 901 binanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, ilk etapta içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü, bu çalışmalara 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma personeli, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personelin katıldığını söyledi.

Yerlikaya ayrıca çalışmalara 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 geminin dahil edildiğini, uçak ve helikopterlerin toplam 17 bin 500 sorti yaptığını paylaştı.

Yerlikaya, kamu kuruluşları, tüm mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medya dahil herkesin yarım çalışmalarına katıldığını ve bölgeye yaklaşık 150 bin yardım aracının ulaştırıldığını aktardı.

Yerlikaya şöyle konuştu:

"Enkaz altından kurtarılan her canımız, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu...

"Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca ‘bir can daha kurtarabilir miyim, evini, yakınlarını sevdiklerini kaybeden depremzede kardeşlerimizin yarasını sarabilir miyim’ diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan, enkaz altındaki bir canımıza ulaşmak için mücadele veren uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz."

'414 konteyner kent kuruldu'

Geçici barınma çalışmalarını detaylandıran Yerlikaya, depremlerin ardından bölgeye 1 milyon çadır sevk edildiğini, 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kurulduğunu ve yaklaşık 2,5 milyon depremzedeye geçici barınma imkanı sağlandığını paylaştı.

Yerlikaya ayrıca bölgeden ayrılmak isteyen 3 milyon 549 bin afetzedenin tahliyesinin yapıldığını söyledi.

Şu anda deprem bölgesinde kurulmuş olan 414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, bu konteynerlerde 691 bin afetzedenin yaşadığını belirtti.

'14 milyar 453 milyon liralık kira desteği'

Depremzedelere kira destek yardımlarına da değinen Yerlikaya, şimdiye kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon liralık ödeme yapıldığını, bu kapsamda ev sahiplerine aylık 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira destek yapıldığını söyledi.

Yerlikaya ayrıca1 milyon 979 bin haneye 10 bin lira destek ödemesi, 557 bin haneye 15 bin lira taşınma yardımı 41 bin aile yakınına ise 100’er bin lira vefat yardımı yapıldığını söyledi.

Yerlikaya, "Toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı" dedi.

Bunların yanı sıra Yerlikaya, AFAD'ın başlattığı 'Evim Yuvam Olsun' kampanyası kapsamında insanların depremzedelere kapılarını açtığını da paylaştı.

'Enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi'

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını aktaran Yerlikaya, "60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602’sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar hacme göre enkaz kaldırma işleminin yüzde 91’i gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Hak sahipliği sürecinin 30 Mayıs 2023'te başlatıldığına dikkat çeken Yerlikaya, "11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 mahalleyi kapsayan hak sahipliği çalışmaları 211 günde tamamlandı" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 845 bin 371 talep değerlendirildi. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra, 389 bin konut, 40 bin 658 iş yeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam 250 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Yeni ihaleleri de yapmaya devam ediyoruz."

Depremzedelere konut tesliminin yarın başlayacağını belirten Yerlikaya, 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin ilkinin Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını söyledi.

Yerlikaya, "Van'da İzmir'de konutları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.