6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden 8 kişi daha ‘Görev Şehidi’ sayılacak

Bakanlar Kurulu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden 8 kişinin daha ‘Görev Şehidi’ sayılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Amaç Arnavutoğlu, Elif Akbaba, Arda Akbaba, İlknur Akbaba, Fatma Arkan, Atay Arkan, Bahar Hüssam ve Ulaş Hüssam görev şehidi sayılacak.

İlgili karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu , Tespit Komitesi'nin, 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasasının 5'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (a) bendi ve 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (a) bendine atfen 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve gerçekleşen depremde hayatını kaybeden aşağıda isim ve soy isimleri belirtilen kişilerin "Görev Şehidi" sayılmasına ilişkin önergeye ekli sunulan 8.11.2023 tarih ve 186 sayılı toplantısında ş olduğu 4402 sayılı kararını onayladı .