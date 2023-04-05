6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 Nisan itibarıyla 50 bin 399 olduğunu söyledi.

CNN Türk'e konuşan Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir" dedi.

Soylu, "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak" diye konuştu.

Kira yardımı almayanların konteynerlere yerleştirileceğini açıklayan Soylu, bu süreçte evi yıkılanlara ve yakını ölenlere öncelikli verileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart itibarıyla hayatını kaybedenlerin 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu söylemişti.

Fuat Oktay, yıkılacak bina sayısının 298 bin 448 olduğunu açıklamıştı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu maddi hasarın boyutunun 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluşmuştur” denildi.

Yapılan değerlendirmede, "Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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05/04/2023 09:51