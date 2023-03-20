6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 20 Mart itibarıyla 50 bin 96'ya çıktığını, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart itibarıyla hayatını kaybedenlerin 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu söylemişti.

"Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır" diyen Oktay; 2,5 milyon kişiye üç öğün yemek verildiğini söylemişti.

Oktay, yıkılacak bina sayısının 298 bin 448 olduğunu da kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 13 Mart'ta, kimlik tespiti devam eden kişi sayısının bin 615 olduğunu aktarmıştı.

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20/03/2023 14:53