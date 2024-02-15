6 Suriyeli mülteciyi gizlice ülkeye soktular

Türkiye’de aldıkları 6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde gizlice ülkeye soktukları gerekçesiyle tutuklanan Şahin Perde ile Hatice Çiftçi yeniden mahkemeye çıkarılırken, soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülmeyen Hasan Çamlıca serbest bırakıldı.

(Kamalı Haber)

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, mahkemede huzurundaki 2 zanlının 3 kişi ile birlikte aralarında organize olup ,4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 Suriyeli erkek mülteciyi Türkiye’den alıp, Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsesinin içerisine gizleyerek, Girne limanından KKTC’ye giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist vizesiyle bulunan Şahin Perde’nin cezaevine gönderilmesini, Hatice Çifti’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlı Perde’nin 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlı Çiftçi’nin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, ayrıca 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.